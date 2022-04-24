انقلاب سيارة ملاكي بترعة فى الدقهلية وإصابة السائق وزوجته

الدقهلية شريف الديب

أصيب سائق وزوجته بإصابات بالغة على أثر سقوط سيارة يستقلونها بطريق (المنصورة- طناح) بترعة أمام قرية ميت علي مركز المنصورة محافظة الدقهلية، فيما تمكن عدد من الأهالي من إنقاذهم وانتشال السيارة بعد سقوطها بالمياه ونقل المصابين الى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، بسقوط سيارة يستقلها شخصان بترعة أمام قرية ميت علي بنطاق مركز المنصورة. انتقل ضباط وحدة مباحث شرطة المنصورة وقوات الإنقاذ النهري الى مكان البلاغ، وتبين تمكن عدد من الأهالي من انتشال مستقلي السيارة والذي تبين انهما شخص وزوجته وكانا يسيران على الطريق أثناء الإفطار .

وأكد عدد من شهود الواقعة أن السيارة ماركة لانسر بوما -بيضاء اللون، كانت تسير بإتجاه المنصوره إلا ان عجلة القيادة اختلت بيد السائق وانحرفت لتسقط فى الترعة أمام قرية ميت علي وفور سقوطها تمكن المصابين من الخروج من السيارة قبل غرقها فى المياه.حرر عن ذلك المحضر اللازم ونقل المصابين الى مستشفى الطوارئ الجامعي فيما جري انتشال السيارة من الترعة بواسطة عدد من الأهالي.