اليوم السابع: "سيناء" تعمير شامل فى عهد الجمهورية الجديدة

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها ملف خاص عن التنمية في سيناء في عهد الجمهورية الجديدة، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، الرئيس والسيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى، وتفاصيل بدء تلقى طلبات "حج القرعة والجمعيات

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