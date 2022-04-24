اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 أبريل 2022 07:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم السابع: "سيناء" تعمير شامل فى عهد الجمهورية الجديدة

الأحد، 24 أبريل 2022 07:00 م
اليوم السابع: "سيناء" تعمير شامل فى عهد الجمهورية الجديدة اليوم السابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها ملف خاص عن التنمية في سيناء في عهد الجمهورية الجديدة، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، الرئيس والسيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى، وتفاصيل بدء تلقى طلبات "حج القرعة والجمعيات
 
 
واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..
 

"سيناء" تعمير شامل فى عهد الجمهورية الجديدة.. التطوير يصل كل زوايا الحياة و"بناء الإنسان" شعار التنمية.. و700 مليار جنيه تكتب شهادات على حجم الإنجاز فى شتى القطاعات

 
فى ذكرى تحرير سيناء.. الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى
 

بمناسبة عيد القيامة المجيد.. الرئيس السيسي مهنئا الأقباط: قطعنا خطوات مهمة فى طريق المواطنة

 
البابا تواضروس فى قداس عيد القيامة: نحتفل خلال شهر واحد برمضان وعيد القيامة ومناسبات وطنية
 

دعم حكومى كامل للمستثمرين الجادين.. رئيس الوزراء يستعرض عددا من المشروعات السياحية مع مجموعة استثمارية.. ويؤكد: تنمية القطاع السياحى إحدى أولويات الدولة المصرية التى تسعى إلى تعظيم الاستفادة من إمكاناتها السياحية والأثرية الكبيرة والمتفردة

 
"الداخلية" و"التضامن" تبدآن تلقى طلبات "حج القرعة والجمعيات: بدء التقديم فى أقسام الشرطة وإلكترونيا حتى 6 مايو.. واقتصار أداء الفريضة على من لم يسبق له الحج
 

7.5 %معدل النمو الاقتصادى المتوقع خلال العام المالى الحالى

 
 
اليوم السابع
 
 

اليوم السابع

25 ابريل

تحرير سيناء

عيد المسيحيين

العيد القيامة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة