المطربة المصرية فرح الديبانى تحيى حفل فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية.. فيديو

كتب محمد جمال

أحيت المطربة المصرية فرح الديبانى حفل فوز الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية، حيث أدت النشيد الوطني الفرنسي أمام الجمهوروبحضور الرئيس المنتخب.

وتداولت الصحف الفرنسية العديد من المعلومات عن فرح الديبانى، التى نالت جائزة أوبرا باريس عام 2016، لتكون أول مغنية مصرية وعربية تفوز بهذه الجائزة الكبرى.

ونشأت المصرية فرح الديبانى فى محافظة الإسكندرية وتخرجت من المدرسة الألمانية للموسيقى.

Sur la bande-son de Macron, le DJ Vannety et la cantatrice Farrah El Dibany drapée de satin rouge pour la Marseillaise: Des ministres qui se déhanchent sur de la pop quand l’extrême droite est à plus de 40% et une mezzo soprano venue d’Egypte. Bilan… https://t.co/STiYfBaiHy pic.twitter.com/LAlLhhnEfG — Metropolitic Nantes 🔁 Robot de retweet (@MetropoliticBot) April 24, 2022

وبعد تشجيع أسرتها لها علي الاستمرار في الغناء، قررت أن تبدأ من الصفر وتتعلم قواعد الغناء.

وبدأت مسيرتها مع الغناء فى عمر السابعة ولفتت أنظار عائلتها التي أصرت على دخولها المجال الفني.

وحاليا تُعتبر نجمة مصرية عربية عالمية في سماء أوروبا.