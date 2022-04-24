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المطربة المصرية فرح الديبانى تحيى حفل فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية.. فيديو

الأحد، 24 أبريل 2022 11:57 م
المطربة المصرية فرح الديبانى تحيى حفل فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية.. فيديو ماكرون وفرح الديبانى
كتب محمد جمال

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أحيت المطربة المصرية فرح الديبانى حفل فوز الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية، حيث أدت النشيد الوطني الفرنسي أمام الجمهوروبحضور الرئيس المنتخب.
 
وتداولت الصحف الفرنسية العديد من المعلومات عن فرح الديبانى، التى نالت جائزة أوبرا باريس عام 2016، لتكون أول مغنية مصرية وعربية تفوز بهذه الجائزة الكبرى.
 
ونشأت المصرية فرح الديبانى فى محافظة الإسكندرية وتخرجت من المدرسة الألمانية للموسيقى.
 
 
وبعد تشجيع أسرتها لها علي الاستمرار في الغناء، قررت أن تبدأ من الصفر وتتعلم قواعد الغناء.
 
وبدأت مسيرتها مع الغناء فى عمر السابعة ولفتت أنظار عائلتها التي أصرت على دخولها المجال الفني.
 
وحاليا تُعتبر نجمة مصرية عربية عالمية في سماء أوروبا.
 

 


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