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المرور تعيد فتح طريقى الإسكندرية والعلمين الصحراوى بعد تلاشى الشبورة

الأحد، 24 أبريل 2022 05:59 ص
المرور تعيد فتح طريقى الإسكندرية والعلمين الصحراوى بعد تلاشى الشبورة شبورة مائية_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور، صباح اليوم الأحد، إعادة فتح طريقي الإسكندرية والعلمين الصحراوي عقب انقشاع الشبورة المائية وعدم اتضاح الرؤية أمام قائدى السيارات. 
 
كانت غرفة عمليات المرور رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية وانعدام الرؤية امام قائدى السيارات وعلى الفور تم غلق طريق الإسكندرية و طريق العلمين الصحراوي وتعيين الخدمات المرورية  اللازمة.
 
وفى وقت لاحق ورد إخطار بتحسن الأحوال الجوية  وعلى الفور تم إعادة فتح الطريق.
 
 
وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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