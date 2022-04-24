اليوم السابع
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وتخفيضات 30%..

اللحمة بـ110 جنيهات والسكر بـ10..تحطيم الأسعار فى أهلا رمضان المنوفية (فيديو)

الأحد، 24 أبريل 2022 12:37 م
اللحمة بـ110 جنيهات والسكر بـ10..تحطيم الأسعار فى أهلا رمضان المنوفية (فيديو)
المنوفية - محمد فتحى

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قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من معرض أهلا رمضان بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث يوجد جميع أنواع السلع الغذائية داخل المعرض، من أرز، مكرونة، دقيق، زيت، وسكر.

وأكد عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه يعرض لحوما سودانية وبلدية بأسعار مخفضة عن الأسعار خارج المعرض، بنسب تتراوح ما بين 25% إلى 30 %.

كما يوجد كل ما يلزم البيت والياميش بأسعار مخفضة، بنسب كبيرة جدا فاقت الـ 30% ، من المنتجات متواجدة بكميات كبيرة تكفى طوال الشهر، ويشمل المعرض أكثر من 150 سلعة تباع بأسعار مخفضة بنسبة 30 %.

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أن أسعار الأرز 10جنية للكيلو، لتر الزيت 30جنيها،المكرونة 10جنية ، السكر 10جنية ، اللحمة 110جنية . وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قد أفتتح معارض "أهلا رمضان" ومنافذ بيع اللحوم بمراكز شبين الكوم وقويسنا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين ومحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار، وذلك طوال شهر رمضان المبارك، جاء ذلك بحضور المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة، وأنس الدبى مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين بالمحافظة والمحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة قويسنا ، صفوت معوض رئيس حى شرق سمير عتريس رئيس حى غرب شبين الكوم.

وأكد محافظ المنوفية انطلاق معارض "أهلاً رمضان" بجميع مراكز ومدن المحافظة إستعداداً لإستقبال شهر رمضان المبارك لتغطية جميع متطلبات المواطنين من اللحوم والسلع الغذائية ذات الجودة العالية وبأسعار مخفضة ، هذا وتفقد المحافظ معرض "أهلا رمضان " المقام بشارع صبرى أبو علم بمنطقة المرور القديم بحى غرب ، وكذا تفقد منافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية التابعة لمنتجات وزارة الزراعة أمام كوبرى مبارك بحى شرق.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الزراعة بزيادة الكميات المعروضة من اللحوم لتلبية متطلبات المواطنين والتنسيق مع التموين لمراجعة أسعار السلع الموجودة بالمنفذ مقارنة بالمعارض الأخرى.

كما تفقد محافظ المنوفية معرض " أهلا رمضان " بشارع العهد الجديد بمدينة قويسنا وسط أجواء من البهجة والسرور من المواطنين ،اطمأن المحافظ على جودة المنتجات وتوافر كافة السلع وحرص على التعرف على قوائم الأسعار للتأكد من نسب التخفيضات مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق ، واطمن المحافظ من الأهالى على الأسعار وجودة المعروضات.

هذا وتشهد " معارض اهلاً رمضان " إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين نظراً لجودة المنتجات وأسعارها المخفضة والتى تضم ( زيت - مكرونة - جبنة - سكر- أرز – عدس - سمنة - لحوم - فراخ -- ياميش - تين - زبيب - تمور - جوز الهند - دقيق - ألبان -منظفات ) وغيرها من المستلزمات.

وخلال إفتتاحه شدد محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن وبالتنسيق مع إدارات التموين بمتابعة المعارض والتأكد من توافر السلع ، وشن حملات رقابية على الأسواق بالتزامن مع إقامة المعارض حفاظاً على حقوق المواطنين .


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

معارض أهلا رمضان

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