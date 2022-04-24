الفنيون الجدد بالشهر العقاري يؤدون اليمين أمام وزير العدل لتفعيل تسجيل العقارات

كتب إبراهيم قاسم

أدى اليوم الأحد، مجموعة من الأعضاء الفنيين بالشهر العقاري، اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، فى إطار حرص الوزير على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإسراع فى اتخاذ كافة السبل التى تكفل وضع أحكام القانون رقم 9 لسنة 2022 الخاص بتعديلات قانون الشهر العقارى موضوع التنفيذ، كما تكفل ضمان توفير البيئة الملائمة لما حواه هذا القانون من تيسيرات واعدة لنظام الملكية خصوصا والاقتصاد المصري على وجه العموم.

ورعت وزارة العدل فى توزيع المجموعة التى حلفت اليمين القانونية أمام وزير العدل اليوم بتوزيعهم على مختلف مأموريات الشهر العقارى بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى بما يساعد على ضمان تخفيف الكثافة المتوقعة للطلبات على هذه المأموريات. كما تؤدى مجموعة أخرى اليمين القانونية من الاعضاء الفنيين أمام وزير العدل وذلك قبل استلام عملهم بعد توزيعهم على مأموريات الوجه القبلى.

من جانبه قال الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع الشهر العقارى والوثيق، إن مصلحة الشهر العقارى تؤكد على التدريب المستمر لكافة الفئات والدرجات الوظيفية التى تشارك فى تطبيق المنظومة الجديدة لتسجيل العقارات فى مصر اعتبارا من يوم السبت الموافق 7 مايو المقبل. وأوضح رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق، أن الأعضاء الفنيين وجميع الفئات التى تشارك فى تطبيق القانون تم تدريبها بعقد حلقات بالمقار المعدة لذلك فى المصلحة أو فى وزارة العدل، سواء عن طريق الحضور شخصيا أو باستخدام تقنية التدريب عن بعد بالوسائل الحديثة والفيديوكونفرنس.

يذكر أن التعديلات الأخيرة حددت خطوات تسجيل الشقة أو العقار بحسب كل حالة من الحالات الخاصة بالملكية سواء كانت ملكية بعقد نهائي أو ملكية بعقد عرفي أو ملكية بوضع اليد، من خلال:

1- بدء التطبيق الفعلي للتعديلات 7 مايو المقبل.

2- التوجه إلى مأمورية الشهر العقاري التي يعقد في نطاقها العقار.

3- تسجيل البيانات على النموذج المعد داخل مأمورية الشهر العقاري وقيمته 100 جنيه.

4- تقديم أصول المستندات وهي عقد البيع سواء نهائي أو ابتدائي أو ما يثبت وضع اليد لمدة 15 عاما بالإضافة إلى تقديم إيصال مرافق.

5- تقديم خريطة مساحية رقمية من أي الجهات التي أقرها القانون وعددها 5 جهات.

6- دفع الرسوم التي تبدأ من 500 جنيه وأقصى حد لرسوم تسجيل عقار 3900 جنيه.

7-يُقر مقدم الطلب بصحة كل البيانات والمستندات المقدمة.

8- فحص الطلب خلال 30 يوما.

9-نظر الاعتراض من ذوى الشأن على التسجيل خلال 7 أيام.

10- الموافقة أو رفض التسجيل بحسب كل حالة