اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العراق: القبض على 7 إرهابيين في محافظة صلاح الدين

الأحد، 24 أبريل 2022 04:07 م
العراق: القبض على 7 إرهابيين في محافظة صلاح الدين القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن جهاز الأمن العراقي اليوم الأحد القبض على سبعة إرهابيين في محافظة صلاح الدين.

وذكر الجهاز - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - "أنه تنفيذا لمذكرات قبض صادرة وفق أحكام المادة (4/ إرهاب) وبعد ورود معلومات عن وجود مطلوبين ضمن قاطع المسؤولية، اعتقلت مفارز جهاز الأمن العراقي بمحافظة صلاح الدين سبعة إرهابيين عقب تفتيش أماكن تجمعهم".

وأشار الجهاز إلى أن الإرهابيين اعترفوا بالانتماء إلى ما يسمى قاطع صلاح الدين والمشاركة في العديد من الهجمات ضد القوات الأمنية والمدنيين، وأنه تمت إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

 


العراق

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إرهاب

اخبار العراق

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