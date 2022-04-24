السيطرة على حريق مركز علاج طبيعي فى العجوزة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق داخل مركز علاج طبيعي بشارع شهاب بمنطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة العجوزة، دون وقوع إصابات وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدةـ بلاغاً بنشوب حريق داخل داخل مركز علاج طبيعي بشارع شهاب بمنطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وانتشرت الحرائق خلال الفترة الماضية داخل الشقق السكنية واشترطت إدارة الحماية المدنية، على قاطنى العقارات السكنية بمجموعة من الإجراءات الوقائية من حرائق الماس الكهربائى التى تندلع داخل الشقق، ومن تلك الخطوات :