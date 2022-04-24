الرى: تطهير الترع والمصارف ومحطات الرفع لتوفير الاحتياجات المائية فى الصيف

كتبت أسماء نصار

عقد الاجتماع الدورى للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وبحضورالقيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه فى إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل والإعداد لفترة أقصى الإحتياجات المقبلة.

واستعرض عبد العاطى الموقف المائى الحالى بمختلف المحافظات، ومتابعة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا، مع التوجيه برفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين.

كما استعرض موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الإحتياجات المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات القادمة، بالإضافة لجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أية إزدحامات فى المجاري المائية ، ولتلبية الإحتياجات المائية للموسم الزراعي المقبل.

وصرح عبد العاطى بأن لجنة إيراد النهر تنعقد بشكل دورى لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى، بمايمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية.

وأضاف أن الوزارة تبذل مجهودات متواصلة لضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بماينعكس ايجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، وتحقيق الإدارة المثلىللمنظومة المائية والتى تنعكس على تقليل شكاوي المياه.