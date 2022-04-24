اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 أبريل 2022 09:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر لتعزيز التعاون البناء بين مصر والأردن والإمارات

الأحد، 24 أبريل 2022 07:51 م
الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر لتعزيز التعاون البناء بين مصر والأردن والإمارات الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في لقاء أخوي ودي بقصر الاتحادية كلاً من الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والأمير محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
 
وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،  بأن اللقاء شهد عقد مأدبة إفطار على شرف ضيوف مصر الكرام، حيث تبادل الزعماء الأشقاء التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.
 
كما هنأ الرئيس وولي عهد أبو ظبي  ملك الأردن على نجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً متمنيين له دوام الصحة والعافية، فيما أعرب العاهل الأردني عن شكره وتقديره للمشاعر الأخوية الطيبة التي أبداها شقيقاه المصري والإماراتي. 
 
ورحب  الرئيس بشقيقيه الأردني والإماراتي ضيفين عزيزين على مصر، معرباً  عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدان الثلاثة على المستويين الرسمي والشعبي، فضلاً عن التشابك الحضاري الممتد بينها، ومؤكداً تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء بين مصر والأردن والإمارات، والانطلاق سوياً نحو آفاق واسعة من الشراكة الاستراتيجية التي تؤسس لعلاقات ممتدة وتحقق المصالح المشتركة، وتصب في خانة تعزيز العمل العربي المشترك، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة التي تموج بها المنطقة، فضلاً عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة.

السيسي

الرئيس السيسي

عاهل الأردن

محمد بن زايد

عاجل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يلتقى العاهل الأردنى وولى عهد أبو ظبى على مأدبة إفطار بالاتحادية

الأحد، 24 أبريل 2022 07:48 م

الرئيس السيسي يستقبل بمطار القاهرة الدولى العاهل الأردنى وولى عهد أبو ظبى

الأحد، 24 أبريل 2022 05:14 م

الرئيس السيسي يضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة

الأحد، 24 أبريل 2022 04:45 م

الرئيس السيسي يتوجه بالتهنئة للمصريين الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد: كل عام وأنتم بخير ومصر فى عزة وتقدم ورخاء..يؤكد: فرصة لتأكيد وحدتنا على أرضية الوطن والمواطنة عماد جمهوريتنا الجديدة.. وبوحدتنا تحيا مصر

الأحد، 24 أبريل 2022 04:18 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة