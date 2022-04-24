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الرئيس السيسي مهنئا الأقباط بعيد القيامة: قطعنا خطوات مهمة فى طريق المواطنة

الأحد، 24 أبريل 2022 03:55 م
الرئيس السيسي مهنئا الأقباط بعيد القيامة: قطعنا خطوات مهمة فى طريق المواطنة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهئنة للمصريين الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعاده الله على مصر بكل خير.
 
 
ودعا الرئيس السيسى، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن هذه المناسبة لفرصة جديدة لتأكيد وحدتنا على أرضية الوطن والمواطنة، التي هي عماد جمهوريتنا الجديدة.
 
 
وأضاف الرئيس السيسي، لقد قطعنا خطوات مهمة في طريق المواطنة، ولا يزال الطريق أمامنا، ونحن عازمون على استكماله إلى النهاية، فبوحدتنا تحيا مصر.
 
 
واختتم الرئيس السيسي: "كل عام وأنتم بخير ومصر في عزة وتقدم ورخاء".الرئيس السيسي مهئنا الأقباط بعيد القيامة قطعنا خطوات مهمة فى طريق المواطنة
الرئيس السيسي مهئنا الأقباط بعيد القيامة قطعنا خطوات مهمة فى طريق المواطنة

 


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الوطن والمواطنة

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