اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس الجزائري يجتمع بالحكومة لبحث مشاريع قوانين تخص الطاقة والإعلام

الأحد، 24 أبريل 2022 03:02 ص
الرئيس الجزائري يجتمع بالحكومة لبحث مشاريع قوانين تخص الطاقة والإعلام الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون
ا ش ا

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يترأس الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأحد اجتماعا للحكومة لبحث ودراسة عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالطاقة والصناعة.
 
وأوضحت الرئاسة الجزائرية ،في بيان، أن الاجتماع سيتناول كذلك المصادقة على مشاريع قوانين تخص الإعلام، والصحة، والنقل والموارد المائية والأمن المائي.
 
يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يجتمع أسبوعيًا بصفة دورية مع أعضاء الحكومة لبحث عدد من المسائل التي تطرأ على الساحة المحلية، ومناقشة خطط عمل الحكومة إزاء تسيير الحياة اليومية للمواطنين.
 
 

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عبد المجيد تبون

الرئاسة الجزائرية

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