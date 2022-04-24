اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 أبريل 2022 08:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الأمريكى جو بايدن يقبل دعوة بينيت لزيارة إسرائيل

الأحد، 24 أبريل 2022 07:23 م
الرئيس الأمريكى جو بايدن يقبل دعوة بينيت لزيارة إسرائيل جو بايدن
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر بيان رسمى إسرائيلى الأحد، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن قبل دعوة من رئيس الوزراء نفتالى بينيت لزيارة إسرائيل ويعتزم القيام بالزيارة خلال الأشهر المقبلة، حسبما ذكرت شبكة رويترز.

يذكرأن، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة توقفت عن إمداد العالم بتكنولوجيا التقدم والتغيير، ولم تعد تقود العالم في استثمارات البنية التحتية.

وقال بايدن في خطاب ألقاه في ولاية أوريجون: "كل التقدم وكل التغيير جاء من التكنولوجيا الأمريكية.. لم نعد نحققه بعد الآن".

واستشهد على ذلك بـ"الرقائق التي اخترعتها شركة (Intel) وتصنع الآن في تايوان".

وشدد على أن "الولايات المتحدة لم تعد تقود العالم في الاستثمار في البنية التحتية".


جو بايدن

أمريكا

إسرائيل

نفتالى بينيت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بلينكن وأوستن فى كييف فى أول زيارة لمسئولين أمريكيين رفيعى المستوى منذ بداية الغزو.. زيلينسكى يرحب بهما: نأمل ألا تأتيا بأيد فارغة.. صحف: الزيارة تؤكد نهج إدارة بايدن القوى فى التعامل مع أزمة أوكرانيا

الأحد، 24 أبريل 2022 05:00 م

من هو مايكل راتنى مرشح بايدن لمنصب السفير الأمريكى فى السعودية؟

السبت، 23 أبريل 2022 04:05 م

الحرب فى أوكرانيا تربك أجندة بايدن فى الداخل.. نيويورك تايمز: صرفت انتباه البيت الأبيض عن تعهداته الخاصة بالتعليم وتمرير حزمة "إعادة البناء بشكل أفضل".. ارتفاع الأسعار قلق حقيقى قبل الانتخابات التمهيدية 2022

السبت، 23 أبريل 2022 03:00 ص

بايدن يستعين بـ"جنرال أوباما" لتأمين مساعدات أوكرانيا

الجمعة، 22 أبريل 2022 09:33 م

بايدن: الولايات المتحدة توقفت عن إمداد العالم بتكنولوجيا التغيير والتقدم

الجمعة، 22 أبريل 2022 07:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة