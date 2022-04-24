الداخلية تضبط 4 عصابات تخصصوا في سرقة المواطنين

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط 4 عصابات تخصصوا في سرقة المواطنين، حيث كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة سرقة إحدى الشركات .. وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (مالك شركة للتكييفات كائنة بدائرة القسم) بإكتشافه قص القفل الخاص بباب الشركة ملكه وسرقة (عدد 13 وحدة تكييف) من داخلها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها مقيدة بإسم (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"-مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة) وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالاشتراك مع (شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة القاهرة) .

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط المتهمان الأول والثانى حال إستقلالهما السيارة المشار إليها والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزتهما (2 عتلة حديدية - 2 مقص حدادى) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "القص" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما ("سيئ النية" تاجر خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة) أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها بمخزن ملكه (كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان بمحافظة القاهرة)، و بمواجهته أقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما والهارب بالسرقة فتم حبس المتهمين.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بسرقة (عدد 6 جهاز لاب توب) من داخل إحدى العيادات الطبية الكائنة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل بذات العيادة محل البلاغ .

عقب تقنيين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه ، وبحوزته (مبلغ مالى - عدد ٤٠ علبة زراعة أسنان - عدد ١٠ علبة إكسسوار زراعة أسنان) ..بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة نظراً لمروره بضائقة مالية وطبيعة عمله بالعيادة محل الواقعة وإحتفاظه بنسخة من مفاتيح العيادة إختمرت فى ذهنه فكرة سرقة محتوياتها وفى سبيل ذلك توجه لمحل البلاغ عقب إنصراف جميع العاملين بها وإستولى على المسروقات ، وأضاف بتصرفه فى أجهزة اللاب توب المستولى عليها بالبيع لدى عميله "حسن النية" مقابل مبلغ مالى وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة وإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية ، وبإستهداف الأخير ومواجهته نفى علمه بأن المسروقات من متحصلات واقعة سرقة ، وتم بإرشاده ضبط كافة أجهزة اللاب توب المستولى عليها داخل المحل ملكه ، وبإستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقةف تم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة مفادها تردد أحد الأشخاص على أحد المراكز التجارية بدائرة القسم وقيامه بعرض جهاز بروسيسور للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية .

إنتقلت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة عابدين وتمكنت من ضبطه وتبين أنه ("له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة ) وبحوزته جهاز البروسيسور المشار إليه "مجهول المصدر"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بأن الجهاز المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقة من داخل إحدى شركات الكمبيوتر الكائنة بالجيزة بأسلوب "المغافلة" ، حيث أمكن التوصل إلى المجنى عليه "مالك الشركة" وبإستدعائه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة وقرر بقيامه بتحرير محضراً عن الواقعة.

بتطوير مناقشة المتهم إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المتاجر بذات الأسلوب وأقر بإرتكابه واقعة سرقة عدد (4 رامات كمبيوتر) من داخل محل لبيع أجهزة الكمبيوتر كائن بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "حسن النية" مقيم بالجيزة ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكترونى عقب قيام الأخير بإبداء رغبته فى شراء السيارة ملكه ، وإتفق معه على التقابل بدائرة القسم لإنهاء إجراءات البيع ، وفور وصول نجل شقيقه بالسيارة ملك المُبلغ تقابل مع الشخص المشار إليه، وأثناء ذلك تمكن من مغافلته وإستولى منه على السيارة ولاذ بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (مبلغ مالى ) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أقر بأنه عقب إستيلائه على السيارة قام بعرضها على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " وبيعها (لأحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثالث بالجيزة) عقب إيهام الأخير بأنها سيارة ورثة وبدون أوراق ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات بيع السيارة وإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها ونفى علمه بأن السيارة من متحصلات واقعة سرقة ، كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمحيط منطقة سكنه ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والسيارة وإتهمه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.