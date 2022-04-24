الجيش اليمني: إسقاط طائرة مسيرة حاولت قصف منازل مدنيين في تعز

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تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الأحد، من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجماعة الحوثية في مدينة تعز جنوب غرب البلاد.

ونقلت قناة "اليمن" عن مصدر عسكري يمني قوله "إن وحدات الجيش أسقطت الطائرة المسيرة الحوثية بعدما حاولت إسقاط قنابل على مواقع الجيش في جبل جرة والأحياء السكنية المحيطة به".

وكانت مصادر عسكرية قد أكدت، في وقت سابق، أن جماعة الحوثي استهدفت قطاعات متفرقة بمحافظة الضالع بمختلف الأسلحة.

ومن ناحية أخري، قامت فرق مشروع مسام لنزع الألغام بتفكيك 4523 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة منذ بداية شهر أبريل الجاري وحتى الآن.. وأفادت غرفة عمليات المشروع بأنها قامت بنزع حوالي 334 ألفا و60 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة منذ انطلاق أعمال المشروع.