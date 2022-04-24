اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 أبريل 2022 11:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اللبناني ينقل 17 ناجيا وجثة طفلة إلى طرابلس من ضحايا غرق مركب مهاجرين

الأحد، 24 أبريل 2022 11:18 ص
الجيش اللبناني ينقل 17 ناجيا وجثة طفلة إلى طرابلس من ضحايا غرق مركب مهاجرين الجيش اللبناني
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر أكد أن القوات البحرية في الجيش ومراكب مدنية تابعة للبحارة قد توجهت باتجاه جزيرة الفنار - الرمكين بعد ورود معلومات عن غرق مركب على متنه حوالى 60 شخصا، أثناء محاولتهم الهروب بطريقة غير شرعية باتجاه قبرص وأوروبا.

كما أكد الدكتور تامر أنه اتصل بوزير الإشغال والنقل علي حميه الذي بدوره اتصل بقائد الجيش للتنسيق والمساعدة لانقاذ الناجين. ولفت إلى أن الوزير حميه أعطى توجيهاته إلى إدارة المرفا لتقديم كل التسهيلات والامكانيات للجيش اللبناني والصليب الأحمر.

وقالت الوكالة اللبنانية: ووصل منذ لحظات مركب للجيش الى حوض المرفأ وعلى متنه 17 ناجيا وجثة واحدة للطفلة. فيما لا يزال هناك أكثر من 27 شخصا معتبرين في عداد المفقودين.

 


الجيش اللبناني

لبنان

غرق مركب في لبنان

اخبار لبنان

طرابلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة