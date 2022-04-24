الجيش اللبناني ينقل 17 ناجيا وجثة طفلة إلى طرابلس من ضحايا غرق مركب مهاجرين

وكالات

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر أكد أن القوات البحرية في الجيش ومراكب مدنية تابعة للبحارة قد توجهت باتجاه جزيرة الفنار - الرمكين بعد ورود معلومات عن غرق مركب على متنه حوالى 60 شخصا، أثناء محاولتهم الهروب بطريقة غير شرعية باتجاه قبرص وأوروبا.

كما أكد الدكتور تامر أنه اتصل بوزير الإشغال والنقل علي حميه الذي بدوره اتصل بقائد الجيش للتنسيق والمساعدة لانقاذ الناجين. ولفت إلى أن الوزير حميه أعطى توجيهاته إلى إدارة المرفا لتقديم كل التسهيلات والامكانيات للجيش اللبناني والصليب الأحمر.

وقالت الوكالة اللبنانية: ووصل منذ لحظات مركب للجيش الى حوض المرفأ وعلى متنه 17 ناجيا وجثة واحدة للطفلة. فيما لا يزال هناك أكثر من 27 شخصا معتبرين في عداد المفقودين.