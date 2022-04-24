التعمير والتنمية الخضراء فى أرض الفيروز..إنفوجراف مشروعات الزراعة بشمال سيناء

كتبت أسماء نصار

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجراف بمناسبة العيد القومى لمحافظة شمال سيناء، بعنوان: "شمال سيناء.. التعمير والتنمية الخضراء فى أرض الفيروز"، حيث تحتفل المحافظة بعيدها القومى فى 25 أبريل من كل عام مع ذكرى تحرير سيناء عام 1982.

وتقع محافظة شمال سيناء فى الشمال الشرقى لجمهورية مصر العربية، وعاصمتها مدينة العريش، كما تعد هى الحصن الشرقى لمصر والذى عبرت منه معظم الغزوات التى استهدفت مصر على مر التاريخ.

وتبلغ مساحة المحافظة حوالى 127 ألف كم2 ، وتضم 6 مدن : بئر العبد – العريش – نخل – الحسنه – الشيخ زويد – رفح، كما يبلغ عدد سكانها حوالى 451 ألف نسمه.

وأشار الانفوجراف الى ان موقع المحافظة وطبيعة أرضها ومناخها ومواردها المائية المحلية حددت محاور التنمية والأنشطة الاقتصادية السائدة بها.



مشروعات الزارعة فى شمال سيناء

كما تتميز محافظة شمال سيناء بزراعة المحاصيل البستانية: الزيتون – الموالح – الخوخ – التين- الرمان – النخيل، وذلك على مساحة تبلغ حوالى 21 ألف فدان.

وبالنسبة للإنتاج الحيواني، يبلغ إجمالى عدد المزارع 101 ألف مزرعة، وإجمالى الطاقة الإنتاجية من اللحوم 144 ألف طن، وإجمالى الطاقة الإنتاجية من الألبان 4894 طن، وفيما يتعلق بالإنتاج الداجني، يبلغ إجمالى عدد المزارع 94 مزرعة تسمين وبياض، وإجمالى الطاقة الإنتاجية من دجاج التسمين 1.4 مليون طائر، وإجمالى الطاقة الإنتاجية من بيض المائدة 3.4 مليون بيضة.

واوضح الانفوجراف ان بحيرة البردويل تقع فى محافظة شمال سيناء، والتى تعد ثانى أكبر بحيره فى مصر، حيث تبلغ مساحتها حوالي165 ألف فدان ، وتعد من أهم مصادر الثروة السمكية فى مصر وتنتج أسماك فاخرة يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

أما بالنسبة لأشهر الأسماك التى تنتجها المحافظة: السردين، الكابوريا، السيبيا، الأسماك الغضروفية، أسماك العائلة البورية،السيجان،الوقار، الجمبري، الدنيس، الموسى، اللوت.

وتقع فى المحافظة ايضا محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، حيث تنقل المياه إلى أراضى شمال سيناء للمساهمة فى استصلاح 476 ألف فدان، وتبلغ إجمالى طاقتها الإنتاجية من المياه المعالجة ثلاثياً، حوالى 5,6 مليون متر مكعب يومياً.