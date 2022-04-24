البابا تواضروس: نحتفل خلال شهر واحد برمضان وعيد القيامة ومناسبات وطنية

كتب: محمد الأحمدى

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن مبادرة حياة كريمة مشروع رائع وتعمل فيها كافة الوزارات والمؤسسات فى الدولة، وأكد أن خلال شهر واحد تحتفل مصر بعدة مناسبات دينية إسلامية ومسيحية منها شهر رمضان وعيد القيامة المجيد وأعياد وطنية مثل تحرير سيناء وغيرها من المناسبات الهامة.

وتابع خلال كلمته بقداس عيد القيامة المجيد " نشكر الرئيس على محبته لنا وندعو له ولمصرنا الحبيبة بكل الخير والحب والرخاء دائما".

وأضاف أنه يشكر الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على اتصاله وتهنئته بالعيد والقيادات الأمنية على تأمين احتفالات الكنيسة الأرثوذكسية، كما وجه الشكر لعدد من قيادات الدولة القضائية والأمنية وعدد من المحافظين.

وأكد أن مايا مرسى رئيسة القومى للمرأة وعدد من الأجهزة الحكومية والمركزية ورؤساء الجامعات ونوابهم ووكلائهم فى مختلف محافظات مصر، هنأوا الكنيسة الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد.

يحتفل آلاف الأقباط الأرثوذكس الأن بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعيد القيامة المجيد، حيث يترأس الصلوات قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.