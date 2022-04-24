اليوم السابع
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البابا تواضروس: تلقيت تهنئة من شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية بمناسبة العيد

الأحد، 24 أبريل 2022 12:04 ص
البابا تواضروس: تلقيت تهنئة من شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية بمناسبة العيد البابا تواضروس
ماجد تمراز

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قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه تلقى مكالمة تهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مُتمنيا السعادة والخير للجميع، وينيب عنه لحضور الصلاة، الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري والمنسق العام لبيت العائلة المصرية.

وأضاف خلال كلمته بقداس عيد القيامة المجيد: "هنئنا بالعيد فضيلة الإمام شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ولفيف من أصحاب الفضيلة من شيوخ الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف المصري".

ويتواجد الآن آلاف الأقباط الأرثوذكس وعدد من قيادات الدولة فى الكاتدرائية لتهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

وأعلنت الكنيسة عن عدد من الإجراءات الاحترازية الخاصة بالاحتفال مساء اليوم، جاءت كالآتى:

1- منع حضور أي شخص يعانى من أى أعراض مرضية.

2- الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم خلع الكمامة نهائيا طوال فترة التواجد بالكاتدرائية.

3- عدم السماح بالسلام باليد أو التقبيل نهائيا أثناء التواجد بالكنيسة أو داخل نطاق الكاتدرائية.

4- ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة للجلوس الموضحة بالكاتدرائية.

5- الحفاظ على المسافات الآمنة للتباعد الاجتماعى.

6- ضرورة إحضار اللفافة "الإيشارب" الخاص للاستخدام أثناء التناول.


البابا

البابا تواضروس

عيد القيامة

عيد القيامة المجيد

قداس عيد القيامة المجيد

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