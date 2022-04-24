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الاحتلال الإسرائيلى يرفع حالة التأهب ويدفع بـ12 كتيبة إضافية على خطوط التماس

الأحد، 24 أبريل 2022 10:08 ص
الاحتلال الإسرائيلى يرفع حالة التأهب ويدفع بـ12 كتيبة إضافية على خطوط التماس جيش الاحتلال الاسرائيلي
كتب: أحمد جمعة

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أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، أن قوات الاحتلال متواصلة في رفع حالة التأهب الأمني في الداخل المحتل وبالضفة وعلى امتداد الحدود مع قطاع غزة.

ووفقاً لقناة كان العبرية فإنه "حوالي 1400 جندي إسرائيلي ينضمون إلى قوات شرطة الاحتلال لمساعدتها في الحفاظ على النظام في المدن، كما تم تعزيز القوات على خط التماس بـ 12 كتيبة أخرى".

وأضافت القناة: "يتوقع أن يصادق رئيس أركان جيش الاحتلال الجنرال أفيف كوخافي اليوم على تجنيد وحدات احتياط لاستبدال جنود الخدمة الإلزامية الذين يقومون بنشاطات الحراسة على الخط".

 

 


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