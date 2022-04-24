الإسكان تطرح وحدات جاهزة للتسليم لمنخفضى ومتوسطى الدخل بالوادى الجديد

كتب ــ أحمد حسن

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المرحلة الأولى لمشروع "درة الوادى" في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بالتعاون ما بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وصندوق تمويل المساكن.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن الوحدات المطروحة تأتي ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصى 30 سنة والصادرة بتاريخ 13 يوليو 2021.

وأوضحت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد يتضمن طرح 160 وحدة سكنية بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد (المرحلة الأولى)، ويتم تقسيمها ما بين وحدات خاصة بالمواطنين منخفضى الدخل ووحدات خاصة بالمواطنين متوسطي الدخل.

وأشارت إلى أن الوحدات الخاصة بمنخفضي الدخل تصل مساحتها إلى 110 م2 تقريبًا، ثلاث غرف وصالة، وسعر بيع الوحدة السكنية 328.5 ألف جنيه، بينما تتراوح قيمة الدعم النقدي المباشر ما بين 5 آلاف إلى 60 ألف جنيه، وتبلغ قيمة الدعم غير المباشر في حدود 689 ألف جنيه مُمثلة في (الحد الأقصى لقيمة دعم عائد التمويل العقاري بالإضافة إلى قيمة نصيب الوحدة من تكلفة تنفيذ المرافق العامة وفرق تكلفة بناء الوحدة )بالإضافة إلى 60 ألف جنيه، على أن يكون مقدم جدية الحجز 15 ألف جنيه والمصاريف الإدارية 405 جُنيهات، على أن يتم دفع 10% كحد أدنى من إجمالي سعر بيع الوحدة السكنية لاستكمال باقي مقدم الحجز عن التعاقد.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوحدات الخاصة بمتوسطي الدخل تصل مساحتها إلى 110 م2 تقريبًا، ثلاث غرف وصالة، وسعر بيع الوحدة السكنية 328.5 ألف جنيه، ولا يوجد دعم نقدي مباشر للوحدة، وتبلغ قيمة الدعم غير المباشر في حدود 653 ألف جنيه مُمثلة في (الحد الأقصى لقيمة دعم عائد التمويل العقاري، بالإضافة إلى قيمة نصيب الوحدة من تكلفة تنفيذ المرافق العامة وفرق تكلفة بناء الوحدة )، على أن يكون مقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه والمصاريف الإدارية 405 جُنيهات، على أن يتم دفع 15% كحد أدنى من إجمالي سعر بيع الوحدة السكنية لاستكمال باقي مقدم الحجز عن التعاقد.

وأوضحت مي عبد الحميد، أن المواطن الراغب في حجز وحدة سكنية ضمن الوحدات المطروحة بمشروع درة الوادي يمكنه شراء كراسة الشروط الخاصة بالتقديم والتي سيتم إتاحتها من خلال مكاتب البريد المُميكنة على مستوى محافظة الوادي الجديد، وسيكون مُتاحا سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية والمصروفات الإدارية بمكاتب البريد المميكنة على مستوى الجمهورية، ويتم تسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني للصندوق خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 9 مايو 2022 وحتى يوم الأربعاء 11 مايو 2022 (للمواطنين من ذوي الإعاقة فقط)، ومن يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022 حتى يوم الخميس 26 مايو2022 (لكافة المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة) .

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن هناك عدة شروط يجب توافرها في الشخص الراغب في حجز الوحدات السكنية المطروحة ومنها أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وألا يزيد سن المتقدم من منخفضي الدخل عن 50 سنة في تاريخ الإعلان، وألا يزيد سن المتقدم من متوسطي الدخل عن سن المعاش (المُقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019) في تاريخ نهاية مدة القرض (تُحدد وفقاً للدراسة الائتمانية للجهة الممولة)، وألا يزيد سن المتقدم من متوسطي الدخل من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة، كما يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً ويلتـزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة حدها الأقصى 30 سنة.

وأضافت مي عبد الحميد، أن الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمنخفضي الدخل هو 4500 جنيه شهريًا للفرد و6000 جنيه شهريًا للأسرة، بينما يبلغ الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمتوسطي الدخل 10 آلاف جنيه شهريًا للفرد و14 ألف جنيه للأسرة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثـر من وحدة سكنية في الإعلان، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ 2021، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير .

وأضافت أنه يشترط ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغيـر أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي، وأن يكون المتقدم من أبناء محافظة الوادي الجديد - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها. ويستثنى من ذلك المتقدمون من متوسطي الدخل.

هذا ومن ناحية أخرى أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الأولوية ستكون في التخصيص للعملاء السابق تقدمهم على مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي (الإعلان الثالث - الإعلان الرابع - الإعلان الثامن "تحت الإنشاء")،وكذلك الحاجزين بالمشروع القومي للإسكا 2005-2009 بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك لمن هم خارج الأولوية ولم يقوموا بسحب مقدمات الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدات سكنية لهم بالمدينة، على أن يقوموا بتوقيع الإقرار الخاص بذلك المرفق بكراسة الشروط وسداد فروق مقدمات جدية الحجز كما هو مذكور بكراسة الشروط.

كما أكدت أنه يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان بمشروع درة الوادي بمدينة الخارجة باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات لمُنخفضي ومتوسطي الدخل. ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات لمُنخفضي ولمتوسطي الدخل من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن وفقاً لقرار مجلس إدارة الصندوق، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنـوح (المباشر وغيـر المباشر) وتكلفته دفعة واحدة إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنه 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن.

وأشارت إلى ضرورة أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق لصندوق تمويل المساكن أو صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي و دعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة2018 وتعديلاته وقرار إنشاء صندوق تمويل المساكن رقم 494 لسنة 1979 ولائحته العقارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 63 لسنة 2017 .

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن التواصل مع الصندوق مباشرة من خلال القنوات الاتصالية التابعة له، وذلك من خلال الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي:https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg،<http://www.twitter.com/shmffeg،> والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg،<http://www.instagram.com/shmffeg،> وكذا الموقع الإلكتروني للصندوقwww.shmff.gov.eg،<http://www.shmff.gov.eg،> أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحاً : 3 عصراً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، وذلك خلال شهر رمضان المبارك أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.