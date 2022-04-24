الإحصاء: عدد سكان مصر الآن يساوى عدد سكان 15دولة أوروبية فى 2050

كتب مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان مصر بالداخل الآن، والذي سجل صباح اليوم 103 ملايين و250 ألف نسمة يساوي عدد سكان 15 دولة أوروبية عام 2050، وهم ( بلجيكا 12.4 مليون نسمة، السويد 11,9 مليون نسمة، التشيك 10,8 مليون نسمة، سويسرا 10.3 مليون نسمة، النمسا 9.7 مليون نسمة، المجر 9,3 مليون نسمة، اليونان 9 مليون نسمة، الدنمارك 6,4 مليون نسمة، النرويج 6.3 مليون نسمة، بلغاريا 5.8 مليون نسمة، فنلندا 5,4 مليون نسمة، كرواتيا 3,4 مليون نسمة، أستونيا 1.3 مليون نسمة، لوكسمبرج 0,8 مليون نسمة، أيسلندا 0,4 مليون نسمة).

وعلى الصعيد العربي يساوي عدد سكان مصر الآن عدد سكان 14 دولة عربية في عام 2050، وهم ( جنوب السودان 20 مليون نسمة، الأردن 13.9 مليون نسمة، تونس 12,7 مليون نسمة، الإمارات 10.3 مليون نسمة، ليبيا 9.6 مليون نسمة، موريتانيا 9 مليون نسمة، فلسطين 8.7 مليون نسمة، لبنان 6.5 مليون نسمة، عمان 6.4 مليون نسمة، الكويت 5.9 مليون نسمة، قطر 3.8 مليون نسمة، البحرين 2 مليون نسمة، جزر القمر 1.5 مليون نسمة، جيبوتي 1.3 مليون نسمة).