الأنبا يواقيم يترأس قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء مريم بإسنا فى الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

احتفلت إيبارشية إسنا وأرمنت، مساء امس السبت، بعيد القيامة المجيد، وأقيم قداس العيد وسط أجواء احتفالية مفرحة بمشاركة الأباء الكهنة وخورس الشمامسة وبحضور المئات من الشعب القبطي.

وترأس الأنبا يواقيم، الأسقف العام للإيبارشية إسنا وأرمنت، قداس عيد القيامة المجيد الذي أقيم بكنيسة العذراء مريم بمدينة إسنا "مقر المطرانية" جنوب محافظة الأقصر، وشاركه في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، القمص بولا نصر، والقس هارون صموئيل ، والقس إبراهيم عبادي ، والقس فيلوباتير سفين، بينما قاد خورس الشمامسة بالكنيسة ألحان ومردات قداس عيد القيامة المجيد، والتي تنتهي في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وتحدث نيافة الأنبا يواقيم في كلمته الروحية خلال قداس العيد عن أفراح القيامة وأن القيامة هي مصدر رئيسي للفرح، وأشار إلى التوبة والتي تتمثل في القيامة من الخطية والقيامة للحياة الأبدية والاحتفال بالخماسين المقدسة.

وفي نفس السياق، كثفت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء علاء الطوخي حكمدار المديرية، من تواجد قوات الشرطة وخبراء المفرقعات بمحيط جميع كنائس وأديرة المحافظة، وذلك في إطار خطة تأمين الكنائس.

وفى نفس السياق ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد القيامة فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط حضور آلاف الأقباط الأرثوذكس وعدد من قيادات الدولة.

وبدأ قداسة البابا طقس دورة القيامة حيث أغلقت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أنوارها وأغلق البابا هيكل الكنيسة بالأستار لبدء تمثيلية القيامة، بعد غلق الأبواب تطفأ الأنوار ثم يتلو قراءات من الكتاب المقدس ثم يتم فتح هيكل الكنيسة يفتح الباب بقوة فيفتح وتضاء الشموع والأنوار.

ويشارك البابا في صلوات القداس الإلهي عدد من الآباء الأساقفة بينهم الأنبا مرقس مطران شبرا، والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس أسقف الخدمات الاجتماعية وعدد من الرهبان، حيث تجهز أيقونة القيامة المجيدة، وحولها الصلبان والمجامر والشموع ويحملها الكاهن أو الشماس، ويطوف الكهنة والشمامسة الهيكل 3 مرات، وكذا البيعة 3 مرات، ثم يصعدون الهيكل ويدورون حوله دورة واحدة وهم يرتلون "المسيح قام" ثم "طون سينا" ثم الختام "المسيح قام من بين الأموات" ثم توضع أيقونة القيامة أمام الهيكل وتضاء أمامها الشموع.



الأنبا يواقيم يترأس قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء مريم بإسنا في الأقصر (1)



الأنبا يواقيم يترأس قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء مريم بإسنا في الأقصر (2)



الأنبا يواقيم يترأس قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء مريم بإسنا في الأقصر (3)



الأنبا يواقيم يترأس قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء مريم بإسنا في الأقصر (4)



الأنبا يواقيم يترأس قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء مريم بإسنا في الأقصر (5)



الأنبا يواقيم يترأس قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء مريم بإسنا في الأقصر (6)