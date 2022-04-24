اليوم السابع
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الأمين العام للأمم المتحدة ينعى مواى كيباكى الرئيس السابق لكينيا

الأحد، 24 أبريل 2022 11:21 ص
الأمين العام للأمم المتحدة ينعى مواى كيباكى الرئيس السابق لكينيا مواى كيباكى رئيس كينيا السابق
كتبت ـ هند المغربى

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن حزنه لوفاة مواي كيباكي، الرئيس السابق لجمهورية كينيا.

وتقدم أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بأحر التعازى لحكومة كينيا وشعبها وفق بيان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة.

وقال البيان: "سيُذكر الرئيس السابق كيباكي كقائد قدم مساهمة مهمة في تنمية كينيا"، وجدد الأمين العام التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل بشكل وثيق مع كينيا لتعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة في شرق أفريقيا وخارجها.

يذكر أن أعلن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في بيان أول أمس وفاة رئيس البلاد السابق مواي كيباكي عن عمر ناهز 90 عاما، مؤكدا أن الرئيس السابق كيباكي ترك خلفه دولة أكثر اتحادا وازدهارا.

كان كيباكي ثالث رئيس لكينيا منذ استقلالها عن بريطانيا في عام 1963، وتولى الرئاسة في الفترة من عام 2002 وحتى 2013. وينظر إليها كثيرون على أنه زعيم سياسي واقتصادي.

 


الأمم المتحدة

جوتيريش

كينيا

وفاة الرئيس السابق

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