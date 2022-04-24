الأمن العراقي ينفذ عملية إنزال جوي في صحراء الأنبار لملاحقة الإرهابيين

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أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، تنفيذ فوج الاستطلاع والمهمات الخاصة التابع إلى فرقة الرد السريع بوزارة الداخلية، عملية إنزال جوي في صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار لملاحقة بقايا العناصر الإرهابية.

وقال المصدر الأمني -في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية- إن القوات الأمنية نفذت عملية إنزال جوي قرب بعض الأوكار في صحراء الرطبة لملاحقة الارهابيين.

وكانت خلية الإعلام الأمني بالعراق قد أعلنت أمس السبت، انطلاق المرحلة الثانية من عملية الأمنية "الإرادة الصلبة" وذلك بإسناد من طيران الجيش في مناطق غربي العراق.