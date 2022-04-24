الأسوار لا تمنع الاحتفال.. قداس بمراكز الإصلاح بمناسبة عيد القيامة (فيديو)

كتب محمود عبد الراضي

لم تمنع أسوار السجن النزلاء من الاحتفال بعيد القيامة المجيد، حيث نظمت مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالات للنزلاء، وأقامت قداسات بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ويعتبر عيد القيامة أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، حيث يحيى فيه المسيحيون ذكرى قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته كما جاء في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر عادة أربعين يوماً؛ كما ينتهي أسبوع الآلام، وقد حرص عدد كبير من الفنانين التشكيليين على توثيق هذا الحدث المهم فى تاريخ العقيدة المسيحية ومن بين اللوحات التى تناولت عيد القيامة أو عيد الفصح لوحات قيامة المسيح والعشاء الأخير لدافنشى.