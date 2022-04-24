كتبت إيناس البنا

في الصيف، يشرب الكثير من الناس ماء الثلاجة أو مبرد الماء لترطيب أنفسهم بشكل كافٍ، ومع ذلك، ربما لا يعرفون أن الماء البارد يمكن أن يضر بصحتنا على المدى الطويل، ويعتمد الاعتقاد بأن شرب الماء البارد يمكن أن يضر بصحتك على المدى الطويل على فكرة أن الماء البارد يسبب انقباض المعدة، مما يجعل من الصعب هضم الطعام بعد الوجبة، كما يُعتقد أيضًا أن أجسامنا يجب أن تعمل بجد أكبر للحفاظ على درجة حرارتها الداخلية عند 37 درجة مئوية.

فى هذا التقرير نتعرف على الآثار الضارة لشرب الماء البارد أو المثلج في الصيف

الآثار الضارة لشرب الماء البارد في الصيف

وفقا لموقع OnlyMyHealth" فيما يلي الآثار الضارة لشرب الماء البارد في الصيف:

1. مشاكل الهضم

إذا شربنا الماء البارد ، يجب على الجسم أن يعمل بجد لهضم الطعام، لأن الماء البارد يسبب انكماش المعدة ويصعب هضمها بعد الأكل، ويؤثر الماء البارد على جهاز الهضم بسرعة. في الواقع ، عندما نشرب الماء البارد فإنه لا يتناسب مع درجة حرارة الجسم ويصل للجسم ويجعل من الصعب هضم الطعام الموجود في المعدة.

2. يقلل من معدل ضربات القلب

أظهرت بعض الدراسات أيضًا أن الماء البارد قد يلعب دورًا في خفض معدل ضربات القلب، يفترض أن شرب الماء المثلج يحفز العصب القحفي العاشر - العصب المبهم. هذا العصب هو جزء مهم من الجهاز العصبي الذاتي للجسم ، وهو يتوسط في خفض معدل ضربات القلب، وعندما تستهلك الماء البارد ، فإن درجات حرارة الماء المنخفضة تحفز العصب على التسبب في انخفاض معدل ضربات القلب.

3. الجيوب الأنفية والصداع

شرب الكثير من البرودة يمكن أن يسبب أيضًا مشكلة "تجميد الدماغ". يحدث هذا بسبب الاستهلاك المفرط للماء المثلج أو الآيس كريم. في هذا، يبرد الماء البارد الأعصاب الحساسة في العمود الفقري ، مما يؤثر على الدماغ. لهذا السبب، يمكن أن تحدث مشاكل الصداع والجيوب الأنفية أيضًا.

4. الإمساك

شرب الماء البارد يسبب انكماش الأمعاء ويجمد الطعام، في مثل هذه الحالة يصبح الإمساك وهو أحد الأسباب الرئيسية للإمساك، كل هذا بسبب الماء البارد.

5. يزيد من الدهون

الماء البارد يجعل الدهون المخزنة في جسمك أكثر صعوبة ، مما يؤدي إلى وجود مشكلة في حرق الدهون، إذا كنت تفكر في فقدان الوزن ، فعليك الابتعاد عن الماء البارد.

6. التهاب الحلق

يزيد من فرص الإصابة بالتهاب الحلق وانسداد الأنف، يؤدي شرب الماء المثلج ، خاصة بعد الأكل ، إلى تراكم المخاط الزائد (الغشاء المخاطي في الجهاز التنفسي) ، والذي يشكل الطبقة الواقية من الجهاز التنفسي، ومع ذلك ، عندما يصاب الجهاز بالاحتقان ، يصبح عرضة للعديد من الالتهابات الالتهابية.