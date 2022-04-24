إيطاليا تنقذ 51 مهاجرا هربوا قبالة لامبيدوزا

فاطمة شوقى

أنقذت السلطات الإيطالية ما مجموعه 51 مهاجراً كانوا يبحرون قبالة لامبيدوزا، جنوب إيطاليا، حسبما أفادت " Alarm Phone، المنصة المسؤولة عن تلقى مكالمات الاستغاثة من زوارق المهاجرين فى وسط البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت هذه الخدمة على مواقع التواصل الاجتماعى أن هؤلاء الأشخاص تم إنقاذهم من قبل السلطات الإيطالية ووصولهم إلى لامبيدوزا، حيث تلقوا رعاية طبية ونُقل بعضهم إلى المستشفى، وقالت المنصة المسئولة "نشعر بالارتياح لانتهاء معاناتهم فى البحر ونأمل أن يتعافوا قريبا"، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

فى وقت سابق من يوم الأحد، أشارت خدمة مساعدة المهاجرين إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا تائهين فى قارب كانت تدخل فيه المياه وأن بعضهم اشتكى من تجميد أرجلهم.

فى موازاة ذلك، لا تزال Geo Barents، وهى السفينة التى تديرها منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية (MSF)، فى البحر الأبيض المتوسط ​​وعلى متنها 101 مهاجرًا، من بينهم ما لا يقل عن أربعة أطفال صغار وامرأة حامل، وتنتظر ميناءًا تكون قادرة على إنزالهم.

وأشارت المنظمة غير الحكومية أمس السبت إلى أنه تم إنقاذ هؤلاء الأشخاص من قارب فى محنة فى شمال غرب ليبيا.

ووصل حتى الآن 8669 مهاجرًا على الساحل الإيطالى عبر البحر الأبيض المتوسط ​​، بما يتماشى مع 8604 مهاجرًا فعلوا ذلك فى نفس الفترة من العام الماضى، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية.