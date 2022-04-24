إقبال متزايد على معارض أهلا رمضان بالمنيا.. تخفيضات 30% والأسعار فى متناول الجميع

المنيا-حسن عبد الغفار

زينت فروع معارض أهلا رمضان بجميع مراكز محافظة المنيا، إرضاء جميع اهالى المحافظة، بعد ان استطاعت تلك المعارض توفير كافة احتياجات من خلال السلاسل التجارية في المحافظة.

وقال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إنه تم عمل 11 معرض اهلا رمضان يضم كافة التجار والاصناف وهى اقل من السوق بالخارج، بدات تلك الفروع منذ بداية شهر رمضان المبارك وتستمر معنا حتى اخر يوم فى شهر رمضان المبارك.

وقال خلف راجح احد البائعين ان الاقبال متزايد على معارض اهلا رمضان عكس ما كنا نظن ان الايام الاخيرة فى المعرض مع اقتراب انتهاء هذا الشهر الكريم، لكن حدث العكس وتزايد الاقبال على شراء الملابس ومستلزمات العيد واستطرد قائلا إن الأسعار داخل المعرض فى متناول جميع الأهالى ويتم عرض منتجات رمضان بمختلف مراكز المحافظة، من خلال السلاسل التجارية والسوبر ماركت، ومن خلال مبادرة "كلنا واحد" وأمان، ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية، وعدد من الشوادر، وفروع مشروع جمعيتي، والسيارات.

وأضاف بدر عبد العال أحد البائعين بسوق ومعرض اهلا رمضان، أنه بالنسبة للاسعار فان الارز والسكر ب10جنيهات واللحمة البلدى بمبلغ 110جنية اما ياميش رمضان وكذاك البلح الذى يبدأ السعر من 23 جنيه فى الاسواق، كما ان كرتونة البيض ب50 جنيه فقط.

ولفت إلى أن تلك الاسعار ساعدت بشكل كبير فى توفير العمل والرزق، خاصة ان التخفيضات تصل من 25 إلى 30٪ من الأسعار خارج المعرض.