إقبال على الأسماك البورى والبياض بـ60 جنيها والمزارع 45 جنيها فى حلقة الغردقة

البحر الأحمر- عماد عرفة

بث تلفزيون اليوم السابع، ظهر اليوم الأحد، لايف جديد من حلقة أسماك الغردقة، التى شهدت إقبال كبير من المواطنين على شراء الأسماك تزامنا مع عيد القيامة المجيد، وكذلك قرب حلول عيد الفطر المبارك.

كما شهدت حلقة سمك الغردقة رواج من مواطني الغردقة لشراء الأسماك وتجهيزها داخل مطابخ الحلقة استعدادا لوجبة الفطار، كذلك شهدت الحلقة رحلات سياحية داخلية.

ووصلت اسعار الأسماك فى حلقة اسماك الغردقة انخفاض بعض الانواع مما أدى الي إقبال المواطنين عليها حيث سجل سعر السمك البورى مزارع 60 جنيها، البلطي مزارع 45 جنيها، كلمارى حشو 120، بورى بحر 100، تونه 45، بياض 60، حريد 70، لوت 120، الوقار 120، الدنيس 150، سيحان 45، الشعور الاصفر 150، شعور شركس 120 جنيه للكيلو.

ويقبل السياح خلال زيارتهم لحلقة السمك على شراء الاسماك الفسفورية الصغيرة مثل الجمبري والاستكوزه وغيرها من الاسماك المختلفة .