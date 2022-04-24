اليوم السابع
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الأحد، 24 أبريل 2022 09:31 م
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إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقنا

الأحد، 24 أبريل 2022 09:00 م
إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقنا اسعاف - أرشيفية
صابر سعيد

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أصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، بطلقات نارية فى مشاجرة بين عائلتين بمركز دشنا شمال محافظة قنا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 5 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بين عائلتين بقرية فاو قبلى التابعة لمركز دشنا، وانتقال قوة أمنية للسيطرة على الاشتباكات ومنع تجددها.


وأسفرت الواقعة عن إصابة كلا عبد الراضى.ر، عادل.ش، قدرى.ج، أحمد.ح، وعلاء.ع، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

 

 


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