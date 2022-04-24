إصابة شخص إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق الواحات الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخص في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الواحات الصحراوى ، وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف و تم نقل المصاب الى المستشفى ، فيما تم رفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا بوقوع حادث مرورى بطريق الواحات الصحراوى ، وعلى الفور انتقل رجال المرور الى المكان ودورية أمنية إلى محل الحادث، وتبين بالفحص انقلاب ملاكى بطريق الواحات الصحراوى اتجاه مدينة السادس من أكتوبر ونتج عنه إصابة سائقها وتم نقله الى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية الكاملة داخل المستشفى .

وتم تجنيب آثار الحادث نهر الطريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وقام رجال المرور بتسيير حركة السيارات التى توقف بالطريق وتم سحب جميع الكثافات المرورية وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.