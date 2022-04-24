إخماد حريق شقة سكنية فى المنيب دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة ، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المنيب، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المنيب، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

وانتشرت الحرائق خلال الفترة الماضية داخل الشقق السكنية واشترطت إدارة الحماية المدنية، على قاطنى العقارات السكنية بمجموعة من الإجراءات الوقائية من حرائق الماس الكهربائى التى تندلع داخل الشقق، ومن تلك الخطوات :