اليوم السابع
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إخماد حريق شقة سكنية فى المنيب دون إصابات

الأحد، 24 أبريل 2022 10:22 ص
إخماد حريق شقة سكنية فى المنيب دون إصابات إطفاء - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة ، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المنيب، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المنيب، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.
 
وانتشرت الحرائق خلال الفترة الماضية داخل الشقق السكنية واشترطت إدارة الحماية المدنية، على قاطنى العقارات السكنية بمجموعة من الإجراءات الوقائية من حرائق الماس الكهربائى التى تندلع داخل الشقق، ومن تلك الخطوات:

1التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

 

2قطع التيار كهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

 

3صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

 

4التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

 

5لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

 

6تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

 

7لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

 

8لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربى.

 

9تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

 

10الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.

 

11عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

 

12عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.

 

 

 


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