إخلاء سبيل مدعى النبوة بالإسماعيلية وتسليمه لأهله للخضوع لعلاج نفسى.. لايف

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع" بثًا مباشرًا من منطقة الغابة بمدينة الإسماعيلية، وهو المكان الذى كان يتجول فيه مدعى النبوة، تم الكشف خلاله عن تفاصيل قرار نيابة الإسماعيلية، بإخلاء سبيل مدعى النبوة، الذى كان يتجول ممتطيا حصانًا، يدعى النبوة، ويهذى بكلمات غير مفهومة، بعد التحفظ عليه لحين ورود عرضه على مصلحة الطب النفسى لبيان مدى سلامة قواه العقلية، والتى أثبتت أنه مريض نفسيًا، فتقرر إخلاء سبيله، وتسليمه لأهله، لخصوعه لعلاج نفسي، وعلاجه من الإدمان.

وكانت قد كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تجول أحد الأشخاص بحصان بأحد الشوارع بمحافظة الإسماعيلية ويدعى النبوة.

تم تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، له معلومات جنائية، ويمتلك 2 حصان يقوم بتأجيرهما للصبية بالمتنزهات والحدائق العامة ، وأنه من مدمنى المواد المخدرة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال مصدر أمنى، إن المتهم يدعى محمد حسن عبد العال، 34 عامًا، مقيم شارع الدقهلية بدائرة قسم ثانٍ، وعليه 5 أحكام، ومدمن للمخدرات.