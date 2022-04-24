أمن الجيزة يعاين مركز علاج طبيعى اشتعل به حريق فى العجوزة

كتب ـ بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لمركز علاج طبيعي بشارع شهاب بمنطقة المهندسين، بدائرة قسم شرطة العجوزة، اشتعل به حريق لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت به، وتم الاستماع لأقوال عدد من العاملين بالمركز، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدةـ بلاغاً بنشوب حريق داخل مركز علاج طبيعي بشارع شهاب بمنطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وانتشرت الحرائق خلال الفترة الماضية داخل الشقق السكنية واشترطت إدارة الحماية المدنية، على قاطنى العقارات السكنية بمجموعة من الإجراءات الوقائية من حرائق الماس الكهربائى التى تندلع داخل الشقق، ومن تلك الخطوات:

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

2- قطع التيار كهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربى.

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.

11- عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.