أسعار العملات اليوم الأحد 24-4-2022 فى مصر

كتبت ريهام الباشا

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 24-4-2022 بالبنوك العاملة في مصر، حيث ثبت سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 18.52 جنيه للشراء، و 18.58 جنيه للبيع، كما استقر الريال السعودي عند سعر 4.93 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع.

بينما تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى وبلغ 19.94 للشراء، 20.16 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام التعاملات الخميس الماضى كان مسجلا 20.04 للشراء، 20.31 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.52 جنيه للشراء، و 18.58 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر اليورو الأوروبى اليوم تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.94 للشراء، 20.16 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام التعاملات الخميس الماضى كان مسجلا 20.04 للشراء، 20.31 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 23.77 جنيه للشراء، 24.21 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام التعاملات الخميس الماضى كان مسجلا 24.13 جنيه للشراء، 24.32 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الريال السعودى اليوم ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.93 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.