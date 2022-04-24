أسعار العملات اليوم الأحد 24-4-2022 فى مصر

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 24-4-2022 بالبنوك العاملة في مصر، حيث ثبت سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 18.52 جنيه للشراء، و 18.58 جنيه للبيع، كما استقر الريال السعودي عند سعر 4.93 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع.
بينما تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى وبلغ 19.94 للشراء، 20.16 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام التعاملات الخميس الماضى كان مسجلا 20.04 للشراء، 20.31 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.52 جنيه للشراء، و 18.58 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر اليورو الأوروبى اليومتراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.94 للشراء، 20.16 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام التعاملات الخميس الماضى كان مسجلا 20.04 للشراء، 20.31 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 23.77 جنيه للشراء، 24.21 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام التعاملات الخميس الماضى كان مسجلا 24.13 جنيه للشراء، 24.32 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.93 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 58.33 جنيه للشراء، و 60.82 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام التعاملات الخميس الماضى كان مسجلا 58.32 جنيه للشراء، و 60.85 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
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