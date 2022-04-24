اليوم السابع
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أسرة متخصصة فى صناعة الغربال والمنخل: صناعة معقدة ومهنة توارثناها أبا عن جد

الأحد، 24 أبريل 2022 12:53 ص
أسرة متخصصة فى صناعة الغربال والمنخل: صناعة معقدة ومهنة توارثناها أبا عن جد صناعة المنخل
الدقهلية - مرام محمد

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من قرية المعصرة التابعة لمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، رصد خلاله مراحل صناعة المناخل البلدي والغرابيل، تلك المهنة اليدوية الأصيلة التي شارفت على الإندثار ونجحت أسرة بأكملها في الحفاظ عليها وإحيائها بحبهم لعملهم وكفاحهم.
 
 
وفي هذا الصدد، قالت "أم شوقي"، صاحبة الـ53 عاما لـ"اليوم السابع"، إنها عملت في مهنة صناعة المناخل والغرابيل منذ أن كانت في الـ12 من عمرها، حيث احترفت الحرفة بمساعدة وتعليم زوجها لها رائد صناعة المناخل والغرابيل في الدقهلية، وظلت تعمل في صناعة وتشكيل الغرابيل وتجوب الأسواق معه لسنوات طويلة؛ لتبيع ما صنعته وزوجها من منتجات مختلفة الشكل والحجم.
 
وتابعت أنها وأبنائها الثلاثة حافظوا على مهنة آبائهم وأجدادهم من الإندثار، حيث يعملون ليل نهار، يتقاسمون مراحل التصنيع فيما بينهم بين تحضير الأقواس الخشبية الحاضنة للشبك المعدني أو قماش الحرير أو الشاش، وتثبيت وشد الأسلاك عليها أو قماش الحرير بالخيوط والمسامير، وقص الأطراف الزائدة وتغطيتها بشريط بلاستيكي محكم.
 
 
 

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