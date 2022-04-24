أسرار شركة دايكين اليابانية للتكييف ورحلة صعودها للمرتبة الأولى عالميا وخطط هامة للتوسع فى مصر

كتب حسن مجدى

تمكنت شركة دايكين اليابانية للتكييف من السيطرة على سوق التكييف فى العالم وتربعت على عرش هذا السوق كأكبر مصنع للتكييف فى العالم بتكنولوجيا يابنية متطورة، وتملك الشركة خطة كبيرة للتوسع فى مصر، وخلال حفل إفطارهم السنوى، تعرفنا على الكثير من هذه الخطط.

وقال شون اتشي موشياكي، رئيس مجلس إدارة دايكين مصر، أن الشركة تمكنت من السيطرة على سوق التكييفات المركزية قبل أن تبدأ التوسع فى التكييفات المنزلية التقليدية، وأن السوق المصرى سيكون أحد أهم الأسواق بالنسبة للشركة.

وأضاف أن دايكين تمكنت من احتلال المرتبة الأولى عالميا فى صناعة التكييف بفضل الإتقان والاهتمام بكافة تفاصيل المنتج والتكنولوجيا اليابنية الفائقة المستخدمة فى المنتجات.

وأوضح موشياكي أن المشاريع القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والنشاط الكبير فى مصر خلال السنوات الماضية، كان له تأثيرا كبيرا على اهتمام دايكين بالتوسع فى مصر.

وأشار إلى أن مكانة شركته بدأت منذ قرابة ال100 عاما فى اليابان، كما تملك تاريخ فى أوروبا لأكثر من 40 عاما فى بلاد مثل إيطاليا وفرنسا وبريطانيا، مشددا على أن أبرز ما يميز دايكين هو الجودة التى تقدمها الشركة، فهى منتج يابانى يصنع بتكنولوجيا وإشراف ياباني كامل، وتعتبر الجودة هى أبرز اهتمامته، مع خدمات ما بعد البيع قائلا: نحن لا نبيع مجرد منتج، نحن نعتبر العميل فردا فى عائلة دايكين ونقدم له كافة الخدمات والتطوير الدائم.

ومن جانبه قال المهندس محمد مصطفى، مدير عام خدمة ما بعد البيع، أن الشركة تولى اهتماما كبيرة بخدمات ما بعد البيع والصيانة، وتحرص على توفير كافة قطع الغيار وتقديم خدمات سريعة ودقيقة ترضى عملائها، مشددا على أن قطاع خدمات ما بعد البيع هو أحد أول القطاعات التى تم تأسيسها فى الشركة، وقدمت له الشركة كل الدعم حتى يوفر للعملاء خدمات متكاملة ومميزة.

وقال: من المتعارف عليه فى أى شركة عالمية حينما تبدأ نشاط فى أى دولة تبدأ بتأسيس فريق للمبيعات، وبعد تحقيق مبيعات معينة تبدأ فى التوسع بباقى الأقسام ، ولكن فى دايكين أول قسم تم تأسيسه فى مصر هو قسم خدمة ما بعد البيع، وكنت أنا أول المعينين فى الشركة، وهذا يعكس رؤية الشركة لأهمية خدمات ما بعد البيع، وخلال سنوات تمكنت من إنشاء أفضل فريق موجود فى السوق المصرى حاليا.

ومن جانبها قالت نيفين محسن، مدير إدارة التسويق والموارد البشرية بدايكين، أن الشركة تنفق حوالى 300مليون دولار سنويا على أبحاث التطوير واكتشاف حاجات العملاء لتحقق شعار هام هو أن المستقبل شيء نصنعه وليس شيء نذهب إليه.

وأوضحت أن أحد أهم مميزات الشركة هو العمل كأسرة واحدة، فجميع أفراد الشركة عائلة لا يمكن التخلى عن أى فرد بها ولذلك يقدم الجميع كل دعمه للشركة.