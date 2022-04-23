اليوم السابع
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‫الزراعة تعلن جاهزية الحدائق لاستقبال المواطنين بمناسبة شم النسيم

السبت، 23 أبريل 2022 01:19 م
‫الزراعة تعلن جاهزية الحدائق لاستقبال المواطنين بمناسبة شم النسيم حديقة الحيوان
كتبت أسماء نصار

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن حدائق الوزارة "الحيوان - الأسماك - الأورمان" جاهزة لاستقبال المواطنين لقضاء شم النسيم والاستمتاع في هذا اليوم.
 
وأضافت الوزارة أن "حديقة الأورمان" فقط مفتوحة طوال اليوم وحتى السحور حيث مازال معرض زهور الربيع مستمر، كما يوجد فيها معرض بيع السلع الغذائية وأيضا خيمة رمضانية تقدم السحور والافطار للزائرين.
 
وتعد حديقة الاورمان النباتية بالجيزة، من أكبر الحدائق النباتية في العالم، على مساحة نحو 28 فدانا، وتم انشائها عام 1875م في عهدا لخديوي إسماعيل لخدمة أفرع العلوم التي ترتبط بالنباتات المختلفة الموزعة حسب العائلات النباتية، حيث تشمل 1200 تنوع نباتي تضمهالحديقة ومجموعة نادرة من الأشجار والنخيل.
 
وتشمل الحديقة 7 اقسام رئيسية هي: المعشبة النباتية لخدمة أغراض البحث العلمي، والتي تشمل: 2000 عينة نباتية برية مجففة، و1200 عينة نباتية منزرعة نادرة تم جمعها من جميع حدائق مصر، و1400 عينة نباتية تم جمعها من صحاري مصر.

وزارة الزراعة

شك النسيم

الاورمان

حديقة الحيوان

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