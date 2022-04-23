وزير الأوقاف: لم نشهد فى تاريخ الإسلام من هو أشد بذاءة من الجماعات الإجرامية

كتب ــ على عبد الرحمن

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف :"لم نشهد فى تاريخ الإسلام من هو أشد بذاءة وكذبًا من عناصر الجماعات الإجرامية ولو كانوا أهل دين لالتزموا أخلاقه لكنهم أدعياء متاجرون بالدين".

وأضاف جمعة فى تدوينات له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" : "من يتطاولون على الوطن من جماعات أهل الشر وأبواقهم من الخارج خونة وعملاء لا يعملون إلا فى حماية الأعداء"، مضيفًا :" المواجهة بين بناء الوعى وتزييفه من أهم خطوط المواجهة فى الوقت الراهن".