اليوم السابع
Ads
السبت، 23 أبريل 2022 04:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

والد الناجى من حادث مصرع الأشقاء الثلاثة: ابنى فى أزمة نفسية ادعوا له..فيديو

السبت، 23 أبريل 2022 04:17 م
والد الناجى من حادث مصرع الأشقاء الثلاثة: ابنى فى أزمة نفسية ادعوا له..فيديو المهندس أحمد والد محمود الكحلاوي الناجى الوحيد من حادث مصرع الأطباء الثلاثة
كتب - معتز الشربيني و محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس أحمد الكحلاوي والد محمود الكحلاوي، الناجى الوحيد من حادث مصرع الأطباء الثلاثة الأشقاء، "ابنى فى أزمة نفسيه كبيرة أدعوا له يعدى منها".

وسرد والد المهندس محمود تفاصيل الساعات الأليمة التى عاشها بعدما تلقى مكالمات هاتفية عديدة، بوقوع حادث مأساوى لنجله وصديق عمره محمود وأخواته، وعلى الفور اصطحب أهل الأشقاء الثلاثة وتوجهوا إلى مكان الحادث. 

وأوضح، أنهم خلال الطريق تلقى العديد من التليفونات التى كانت تخبره بالتفاصيل وحالات الوفاة الأشقاء الثلاثة، حتى أنه كان يصعب عليه الرد بسبب وجود والد الأشقاء معه، مشيراً إلى أنهم فور وصولهم كانت قد خرجت جثامين محمود وأخته وتبقى الأخت الأخرى فى المياه، حيث ظللنا نبحث عنها حتى التاسعة من صباح اليوم التالي

وتقدم والد محمود الكحلاوي، بالشكر الوفير لأهالى المنطقة الذى وصفهم بالشهامة والرجولة فى مواقفهم وتعاملهم خلال هذه الأزمة قائلا "أنا لاحظت إن أهل المنطقة جدعان وعندهم شهامه كبيرة جدا"، كما شكر كل أصدقاء الأشقاء الثلاثة الذين وقفوا بجوار الأهل أيضا بكل شهامة ورجولة

كان أهالى محافظة دمياط، استيقظوا أمس على خبر حزين، بعد وفاة 3 أشقاء " بكليتى الطب والصيدلة "من أبناء قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد بدمياط فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بناحية ترعة الجلبانة طريق الإسماعيلية العريش

وتم إخطار مرور الإسماعيلية لمعاينة موقع الحادث وتحديد أسبابة، والدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى القنطرة شرق، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعاينة موقع الحادث واستصدار تصريح بدفن الجثث وتسليمها.

وثلاثة أشقاء لقوا مصرعهم فى حادث انقلاب سيارة ملاكي، قرب قرية جلبانة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، على طريق "القنطرة شرق _ العريش"، وأصيب شخص آخر نقل إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج.


دمياط

كفر سعد

الأطباء الثلاثة

الأشقاء الثلاثة

مصرع الأطباء الثلاثة

الناجى الوحيد

العريش

القنطرة شرق

جلبانه

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تفاصيل مؤلمة باللحظات الأخيرة الصعبة لمصرع 3 أطباء أشقاء من دمياط..فيديو وصور

السبت، 23 أبريل 2022 03:03 م

هنا يرقد الأطباء الثلاثة.. انهيار وبكاء أسرة الأشقاء ضحايا حادث الإسماعيلية

السبت، 23 أبريل 2022 12:00 ص

قرية أم الرزق بدمياط تقيم سرادقا لتلقى العزاء فى الأشقاء الثلاثة..صور

الجمعة، 22 أبريل 2022 07:34 م

وجع القلب.. عم الأشقاء الثلاثة أطباء بدمياط: الناجى أبلغنا أنه حادث بسيط

الجمعة، 22 أبريل 2022 03:20 م

بعد مصرع 5 أشقاء في حادثي انقلاب سيارة.. نصائح لمواجهة نزيف الأسفلت

الجمعة، 22 أبريل 2022 10:50 ص

تفاصيل مصرع 3 أشقاء بحادث انقلاب سيارة بالقنطرة شرق فى الإسماعيلية.. فيديو

الخميس، 21 أبريل 2022 05:12 م

انهيار وبكاء أثناء تشييع جثامين 3 أشقاء لقوا مصرعهم فى حادث سير.. فيديو

الخميس، 21 أبريل 2022 04:35 م

حزن وصدمة وبكاء بقرية أم الرزق قبل دفن 3 أشقاء لقوا مصرعهم بحادث.. فيديو

الخميس، 21 أبريل 2022 04:03 م

يا وجع القلب..دمياط تتشح بالسواد حزنا على مصرع 3 أشقاء فى حادث انقلاب سيارة بالإسماعيلية..الضحايا طلاب بكليتى طب الأسنان والصيدلة..4 سيارات إسعاف لنقل المتوفين..والأهالى ينتظرون الجثامين لتشييعها لمثواها الأخير

الخميس، 21 أبريل 2022 12:00 م

وجع القلب.. نقل جثامين 3 أشقاء ضحايا حادث الإسماعيلية لدفنهم بدمياط.. لايف وصور

الخميس، 21 أبريل 2022 11:21 ص

تفاصيل مصرع 3 أشقاء وإصابة شخص فى حادث انقلاب سيارة بالإسماعيلية.. لايف وصور

الخميس، 21 أبريل 2022 11:11 ص

مصرع 3 أشقاء وإصابة شخص في حادث انقلاب سيارة بالقنطرة شرق في الإسماعيلية.. صور

الخميس، 21 أبريل 2022 01:46 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة