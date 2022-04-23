والد الناجى من حادث مصرع الأشقاء الثلاثة: ابنى فى أزمة نفسية ادعوا له..فيديو

كتب - معتز الشربيني و محمد عزام

قال المهندس أحمد الكحلاوي والد محمود الكحلاوي، الناجى الوحيد من حادث مصرع الأطباء الثلاثة الأشقاء، "ابنى فى أزمة نفسيه كبيرة أدعوا له يعدى منها".

وسرد والد المهندس محمود تفاصيل الساعات الأليمة التى عاشها بعدما تلقى مكالمات هاتفية عديدة، بوقوع حادث مأساوى لنجله وصديق عمره محمود وأخواته، وعلى الفور اصطحب أهل الأشقاء الثلاثة وتوجهوا إلى مكان الحادث.

وأوضح، أنهم خلال الطريق تلقى العديد من التليفونات التى كانت تخبره بالتفاصيل وحالات الوفاة الأشقاء الثلاثة، حتى أنه كان يصعب عليه الرد بسبب وجود والد الأشقاء معه، مشيراً إلى أنهم فور وصولهم كانت قد خرجت جثامين محمود وأخته وتبقى الأخت الأخرى فى المياه، حيث ظللنا نبحث عنها حتى التاسعة من صباح اليوم التالي.

وتقدم والد محمود الكحلاوي، بالشكر الوفير لأهالى المنطقة الذى وصفهم بالشهامة والرجولة فى مواقفهم وتعاملهم خلال هذه الأزمة قائلا "أنا لاحظت إن أهل المنطقة جدعان وعندهم شهامه كبيرة جدا"، كما شكر كل أصدقاء الأشقاء الثلاثة الذين وقفوا بجوار الأهل أيضا بكل شهامة ورجولة.

كان أهالى محافظة دمياط، استيقظوا أمس على خبر حزين، بعد وفاة 3 أشقاء " بكليتى الطب والصيدلة "من أبناء قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد بدمياط فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بناحية ترعة الجلبانة طريق الإسماعيلية العريش.

وتم إخطار مرور الإسماعيلية لمعاينة موقع الحادث وتحديد أسبابة، والدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى القنطرة شرق، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعاينة موقع الحادث واستصدار تصريح بدفن الجثث وتسليمها.

وثلاثة أشقاء لقوا مصرعهم فى حادث انقلاب سيارة ملاكي، قرب قرية جلبانة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، على طريق "القنطرة شرق _ العريش"، وأصيب شخص آخر نقل إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج.