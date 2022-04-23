هل تريد تقليل شغفك بالأطعمة الدهنية؟.. التمرين يمكن أن يساعد

كتبت إيناس البنا

وجد الباحثون أن الفئران التي تتبع نظامًا غذائيًا لمدة 30 يومًا والتي تمارس الرياضة قاومت بشدة الإشارات التي تدل على أنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

بقلم الباحث في علم وظائف الأعضاء وعلم الأعصاب ، ترافيس براون وزملاؤه من جامعة ولاية واشنطن وجامعة ولاية وايومنغ.

وفقا لنتائج البشر المنشور في مجلة " Obesity" صممت التجربة لاختبار مقاومة الظاهرة المعروفة باسم "حضانة الشغف"، وهذا يعني أنه كلما طالت مدة رفض المادة المرغوبة ، كان من الصعب تجاهل الإشارات الخاصة بها.

النتائج تشير إلى أن ممارسه الرياضه عدل مدى صعوبة الفئران التي كانت على استعداد للعمل من أجل الإشارات المرتبطة بالحبيبات، مما يعكس مدى رغبتها في ذلك، بينما قال الباحثين إنه بينما يلزم إجراء المزيد من الأبحاث ، فقد تشير الدراسة إلى أن التمرينات يمكن أن تعزز ضبط النفس عندما يتعلق الأمر بأطعمة معينة.

في الدراسات المستقبلية ، يخطط فريق البحث للتحقيق في تأثير المستويات المختلفة من التمرينات على هذا النوع من الرغبة الشديدة وكذلك كيفية عمل التمارين في الدماغ للحد من الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية.

لا يزال السؤال البحثي غير محسوم حول ما إذا كان الطعام يمكن أن يؤدي إلى الإدمان مثل المخدرات، ولكن لا يبدو أن جميع الأطعمة لها تأثير إدماني ؛ كما أشار الباحثين ، ومع ذلك ، يبدو أن الناس يستجيبون للإشارات، مثل إعلانات الوجبات السريعة، وتشجيعهم على تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو السكر ، وقد يكون من الصعب مقاومة هذه الإشارات كلما طالت مدة نظامهم الغذائي.