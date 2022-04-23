مياه الفيوم: المعمل المركزى يجتاز اختبارات الكفاءة الفنية

الفيوم - رباب الجالى

أوضح المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن قطاع المعامل بالشركة يستخدم أفضل الأجهزة الحديثة والمتطورة لأحكام الرقابة والمتابعة المستمرة لمراحل التنقية داخل محطات مياه الشرب حتى وصولها للمستهلكين ، وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

حيث اجتاز المعمل المركزى لمياه الشرب اختبارات الكفاءة الفنية التى شارك فيها هذا العام ، كما اجتاز معمل الميكروبيولوجى اختبار الكفاءة فى الاختبارات ( العد الكلى البكتيري- البكتريا القولونيه الكليه - البكتريا البرازية- البكتريا السبحيه) بإستخدام طريقة الترشيح الغشائي.

وأضافت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل أن معمل العضوية اجتاز أيضا اختبار الكفاءة فى تحليل التراى هالو ميثان( THM) باستخدام تقنيه الكروماتوجراف الغازى وكانت جميع النتائج مطابقة كما تم اجتياز اختبارات الكفاءة الفنية لبعض التحاليل المعتمدة فى الايزو 17025 بالمعمل المركزى لمياه الشرب استعدادا للزيارة السنوية للأيزو.