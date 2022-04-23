اليوم السابع
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"مكرونة وكفتة" إفطار الصائمين بمائدة الرحمن بكفر الشيخ.. بث مباشر

السبت، 23 أبريل 2022 07:32 م
"مكرونة وكفتة" إفطار الصائمين بمائدة الرحمن بكفر الشيخ.. بث مباشر
كفر الشيخ محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع تنوع الأطعمة التي تقدمها مائدة الرحمن لـ13 شابا بمحافظة كفر الشيخ، مسلمين ومسيحيين، وكل يوم تتشكل المائدة ما بين اللحوم والأسماك والفراخ، والكبدة والكفتة، إضافة لتقديم عصائر متعددة لضيوف الرحمن.
 
وقدم شباب كفر الشيخ وجبة كفته ومكرونة وسلطة وعيش وعصير تمر هندي لأكثر من 650 وجبة.
 
يبدأ العمل بمائدة الرحمن بكفر الشيخ الساعة العائرة صباحا لتجهيز الأطعمة المتعددة التي يقدمها الشباب لـ650 من الأيتام والمغتربين وضيوف الرحمن، وقبل أذان المغرب بساعتين تجد 13 شابا كل منهم يسعى للمشاركة في إعداد الوجبات وخدمة المترددين على المائدة.

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