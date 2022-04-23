مضاعفة دعوات الإفطار الجماعي للطلاب الوافدين بالجامع الأزهر لـ 3000 دعوة

كتب لؤى على

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، تنفيذ مبادرة "إفطار الطلاب الوافدين" بالجامع الأزهر، والتي تقوم على تنظيم إفطار جماعي للطلاب الوافدين في صحن الجامع الأزهر، وفي لفتة طيبة شارك في توزيع الوجبات على الطلاب الوافدين.

وبتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تم مضاعفة دعوات الإفطار للطلاب الوافدين بالجامع الأزهر لتصل إلى 3000 دعوة، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الطلاب الوافدين في هذه المبادرة، وذلك بعد زيادة أعداد الطلاب الذين سجلوا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

ومن جانبهم عبر الطلاب والطالبات الوافدين عن امتنانهم وشكرهم لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والأزهر الشريف على رعايتهم لهم وتكفلهم بتقديم وجبات متميزة لهم، مختتمين بقولهم: شكرًا أبو الوافدين" يقصدون فضيلة الإمام الأكبر" ونحمد الله على نعمه الكثيرة وعلى نعمة الأزهر.

وقد تم فتح باب التسجيل في المبادرة للطلاب الوافدين عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، بحيث يكون التسجيل بشكل يومي، ويحصل كل طالب على رقم تسجيل ليجد وجبته جاهزة في مكان محدد وبشكل منظم في صحن الجامع الأزهر مع إخوانه من الطلاب الوافدين.