مصرع سيدة وإصابة زوجها وطفلتهما فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الأوسطى

الشرقية - فتحية الديب

لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيب زوجها وطفلتهما بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في الطريق الأوسطي باتجاه مدينة العبور.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في الطريق الأوسطي، في الاتجاه المؤدي إلى مدينة العبور، وذلك بالقرب من نطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

على الفور، دفع مرفق إسعاف محافظة الشرقية بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي في الطريق الأوسطي، في الاتجاه المؤدي إلى مدينة العبور، ما اسفر عن مصرع سيدة تُدعى ولاء س ع، وإصابة زوجها محمد ف م، وطفلتهما تمارا، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الاسعافات الطبية والعلاج اللازم، فيما جرى نقل جثة المتوفاة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.