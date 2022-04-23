مصرع حداد لإصابته بطلق خرطوش خلال مشاجرة مع ابن عمه بسبب خلافات الجيرة في طوخ

القليوبية إبراهيم سالم

لقى حداد مصرعه، بقرية السيفا دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، متأثرا بإصابته بطلق نارى من فرد خرطوش، خلال مشاجرة نشبت بينه وبين نجل عمه "عاطل"، بسبب خلافات الجيرة، وصرحت نيابة مركز طوخ بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال البحث الجنائى حول الواقعة.

وكانت قرية السيفا التابعة لمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، شهدت في 17 أبريل الجارى إصابة حداد بشظايا خرطوش وجروح قطعية على يد نجل عمه "عاطل"، مقيم ذات العنوان، خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة، جرى نقل المصاب لمستشفي بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي بوصول حداد مصاب بشظايا خرطوش وجروح قطعية بمناطق متفرقة بالجسم.

علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلا من "ع ش ع"، 38 سنة، حداد، مصاب بشظايا خرطوش وجروح قطعية بمناطق متفرقة بالجسم، و"ك ع ع"، عاطل، 27 سنة، نجل عم الاول، بسب خلافات الجيرة، تطورت لمشاجرة، قام خلالها الأخير بإطلاق عيار نارى من سلاح ناري"فرد خرطوش"، محدثا إصابة الأول، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة.