"مصابة توحد" تتنبأ بتحركات روسيا فى الحرب الأوكرانية.. "CBS" تكشف التفاصيل

اجتازت الحرب الأوكرانية شهرها الثاني وسط حالة من القلق العالمي لتداعياتها الاقتصادية القاسية، واستمرار روسيا في عملياتها رغم سلسلة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والغرب ، وهو ما دفع واشنطن لتكثيف عملها لرسم سيناريوهات بديلة، والتبوء بخطوات موسكو التالية في هذا الصراع.

وبحسب تقرير نشرته شبكة سي بي اس ، تعتمد الاستخبارات الأمريكية بشكل كبير على "مصابة توحد"، وهي مورجان مكاردل لتوقع خطوات موسكو التالية في الحرب، لما يتمتع به مصابي التوحد من مهارات عقلية وقدرات خاصة ، علي حد قول مصادر تحدثت للشبكة.

وقالت مورجان مكاردل ، محلله الجغرافيا المكانية في وكالة رسم الخرائط التابعة للحكومة الأمريكية ، و‏وكالة الاستخبارات الجغرافية المكانية الوطنية: "أشعر حقًا ، للمرة الأولى ، أنني سأستخدم نقاط ‏القوة التي أملكها أنا جيدة جدًا في اكتشاف الأنماط."‏

ومن خلال التركيز على التفاصيل الدقيقة ، مثل قاعدة عسكرية روسية بالقرب من ألاسكا ، ترى ‏مكاردل الصورة الكبيرة في مجموعات البيانات الضخمة.‏

وفي المدرسة ، كافحت مكارديل لسنوات ، ولم تكن مناسبة تمامًا ، قبل أن تحصل على منصب سري ‏للغاية لدرجة أنها لا تستطيع مناقشة محفظتها، ورأت والدة مكارديل إمكاناتها في وقت مبكر.‏

قالت ديبرا يونج والدة مورجان لسي بي اس: "كان بإمكانها قراءة اللوحات الإعلانية بالعكس"، ‏وأضافت انها فوجئت بمعرفة أن ابنتها مصابة بالتوحد أيضًا "لأنها تعمل بكفاءة عالية."‏

تضاعف تشخيص التوحد في مرحلة الطفولة منذ عام 2000 ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض ‏والوقاية منها، ما يقرب من نصف من يبلغون من العمر 25 عامًا يعانون من التوحد لم يشغلوا أبدًا ‏وظيفة مدفوعة الأجر والآن ، يتواصل المزيد من العائلات مع مجتمع الاستخبارات لمعرفة المزيد.‏

بدون خيارات جيدة، انضمت مكاردل إلى برنامج تجريبي عمره عام في وكالة الاستخبارات الجغرافية ‏المكانية الوطنية ، المعروفة أيضًا باسم ‏NGA‏ وقالت إن الوظيفة "غيرت كل شيء" في حياتها.‏

قالت " كنت أعاني من إعاقة لما يقرب من 10 سنوات ولكن في الوكالة الامر مختلف.. أحيانًا يمكنني ‏أن أفعل ما قد يستغرقه شخص ما أسبوعًا في غضون ساعتين هذه هي ميزة القدرة على التركيز ‏المفرط."‏

إنه نوع جديد من البصيرة التي يسميها نائب مدير الوكالة "التنوع العصبي" التي قالت: "إن هذا يوسع ‏هذا المنظور حقًا ، ويبحث في كيف يمكن للأفراد أن يجلبوا موهبة وقدرة مختلفة عن الآخرين".‏

وقالت مكارديل إنها تشعر الآن أنها تستطيع تحقيق أي شيء: "إن الأمر أشبه بالعثور على المكان ‏المناسب لي ، أخيرًا. كنت أبحث عن منفذ ، ووجدني حقًا السماء هي الحد الأقصى الآن. لا أشعر أن ‏هناك أي شيء يعيقني."