محافظ كفر الشيخ يكشف خطة إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بالطاقة الكهربائية

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن خطة إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بقطاع الكهرباء لتدعيم القرى والمراكز بالطاقة الكهربائية اللازمة بتكلفة 774 ألف جنيه، بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإشراف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، يأتى ذلك ضمن المشروعات القومية التى شهدتها المحافظة فى الفترة الماضية وخاصة فى قطاع الكهرباء لتحسين الخدمة للمشتركين وتوفير الكهرباء للقرى الأكثر احتياجا.

واضاف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بكفرالشيخ، انه تم احلال وتجديد محولات " بدوى بالقنطرة، وخورى " ب 40 عمود و 5462م موصلات منخفض بمركز ومدينة كفرالشيخ بتكلفة 261 ألف جنيه، وتم إحلال وتجديد 6 محولات " 24 .25 .26" الزراعة، فرج الصانع، الريفى " ب24 عمود بمركز ومدينة دسوق بتكلفة 103 ألف جنيه، وذلك لتقديم افضل خدمة للمواطنين وضمان استمرارية التيار الكهربائي.

واوضحت المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء بكفرالشيخ، انه تم إحلال وتجديد محول منشية قبريط 1 ب24عامود و 1,5م موصلات منخفض بمركز ومدينة فوه بتكلفة 73 ألف جنيه، كذا إحلال وتجديد 3 محولات " سيدى فتح، سيدى حجازى ، بلال " ب 77عمود و 265م موصلات منخفض بمركز ومدينة بلطيم بتكلفة 263 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد محولين " الوحدة ،عمر أفندى" ب15عامود بمركز ومدينة الحامول بتكلفة 74 ألف جنيه.