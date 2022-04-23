محافظ سوهاج يعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، وخاصة المستشفيات العامة والمركزية، ومرفق الإسعاف، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال اعياد القيامة المجيد، وشم النسيم، مع إلغاء إجازات رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية، وجميع الأطباء ومضاعفة أعدادهم في أقسام الطوارئ، والتأكد من توفير جميع الأمصال واللقاحات بالمستشفيات.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس، ورفع كفاءة المتنزهات، وتشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة ونظافة الشوارع والميادين أولا بأول .

وشدد " الفقي " على تكثيف الحملات والرقابة ، لمنع إقامة أية مبان مخالفة لأحكام القوانين، والتعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة خلال الإجازة، والتعامل مع المخالفات بكل حزم، والتصدي لكافة أنواع الإشغالات بالشوارع والميادين، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة ، وغرف فرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء، لتلقي أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها.